Не заплатившего аренду мужчину-инвалида выкинули в подъезд в Красноярске

Инвалид из Красноярска трое суток жил в подъезде дома, куда его привезли и бросили. Из прежнего жилья его выселили за неуплату аренды, сообщает NGS24.RU .

Мужчину зовут Андрей, два года назад он потерял обе ноги из-за болезни. Он получал пенсию и пособие, на эти деньги снимал гостинку. 15 января мужчина должен был внести платеж за аренду, но не смог. Хозяйка жилья подождала 10 дней, а затем выселила Андрея.

Так мужчина оказался в подъезде дома № 9 на улице Королева. Он жил там трое суток. Андрея кормили жильцы.

Одна из неравнодушных жительниц обращалась в экстренные службы и полицию. Те приезжали, но не забрали Андрея. По словам самого мужчины, представители власти сказали ему, что все дома-интернаты для инвалидов переполнены.

Как рассказывает жительница дома, соцзащита пообещала передать координаты мужчины в центр социального обслуживания в Свердловском районе. Сама она считала, что Андрея привезла в подъезд и бросила та самая хозяйка гостинки.

В городской полиции же заявили, что мужчина самостоятельно добрался до подъезда, когда его выселили из гостинки. Правоохранители опровергли информацию, что Андрея привезла хозяйка его предыдущего жилья. По данным полицейских, соцзащита уже забрала инвалида из подъезда в центр.

Ранее стало известно, что в Севастополе 45-летний мужчина изнасиловал 23-летнего инвалида III группы. Затем он вынудил его взять микрокредиты.