«Не учебная тревога»: посетителей и сотрудников эвакуируют из ТРЦ «ИЮНЬ» в Мытищах
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Посетителей и сотрудников эвакуируют из торгово-развлекательного центра «ИЮНЬ» в городском округе Мытищи, сообщает Telegram-канал «Мытищи. LIVE».
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники и посетители массово выходят из здания торгово-развлекательного центра.
«Просьба сохранять спокойствие при движении по галереям. Выполняйте рекомендации охраны торгового центра и сотрудников организации. Оказывайте помощь, женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам», — звучит объявление в громкоговорителях.
К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.
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