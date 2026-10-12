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«Не учебная тревога»: посетителей и сотрудников эвакуируют из ТРЦ «ИЮНЬ» в Мытищах

Происшествия
0:14

Посетителей и сотрудников эвакуируют из торгово-развлекательного центра «ИЮНЬ» в городском округе Мытищи, сообщает Telegram-канал «Мытищи. LIVE».

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники и посетители массово выходят из здания торгово-развлекательного центра.

«Просьба сохранять спокойствие при движении по галереям. Выполняйте рекомендации охраны торгового центра и сотрудников организации. Оказывайте помощь, женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам», — звучит объявление в громкоговорителях.

К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.

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