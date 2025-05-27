Не стала терпеть: жительница Алтая облила мужа бензином и подожгла

Жительница Алтая облила мужа бензином и подожгла во время ссоры

40-летняя жительница Алтая Татьяна облила супруга Александра смесью бензина с маслом для бензопилы. После этого подожгла его с помощью зажигалки, сообщает SHOT .

Татьяна и 36-летний Александр познакомились в интернете, а затем поженились. Они мирно жили на протяжении двух лет в населенном пункте Красногорское в Алтайском крае.

26 мая между супругами произошла серьезная ссора. Александр нанес несколько ударов по Татьяне. Та терпеть не стала. Она облила его бензином с маслом для бензопилы, а потом подожгла с помощью зажигалки.

Муж загорелся и начал кричать. Супруга пожалела его и позвонила спасателям.

Александра увезли в больницу с большим количеством ожогов. Татьяну забрали в отделение полиции. У нее двое детей от прошлого брака.