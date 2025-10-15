Не работал светофор: 3 автомобиля столкнулись на севере Москвы

сегодня в 11:52

Люди пострадали в массовой аварии на севере Москвы

На севере столицы произошло массовое ДТП. Три автомобиля столкнулись на пересечении улицы Лескова и Алтуфьевского шоссе, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что одна из машин сильно повреждена — ее буквально смяло «в гармошку». По словам очевидцев, ДТП могло произойти из-за неработающего светофора.

По предварительным данным, в аварии пострадали люди, их осматривают врачи. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее смертельное ДТП произошло на северо-западе столицы. Женщину сбил автобус на регулируемом пешеходном переходе. Она пересекала проезжую часть на красный свет.

