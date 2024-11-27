Не пустили спеть: мужчина размахивал пистолетом перед охраной караоке-бара в Москве

В Москве 28-летний пьяный посетитель караоке-бара начал угрожать пистолетом сотрудникам охраны за отказ пропустить его со спутницей в заведение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в караоке-баре на Земляном валу. На опубликованных кадрах видно, как пьяный мужчина пытается привести пистолет в боевое положение. При этом девушка предпринимает попытки успокоить своего спутника. Затем посетитель разговаривает с охраной и размахивает перед ними оружием.

Выяснилось, что конфликт начался после того, как охранники заведения отказали паре во входе. Разъяренный посетитель достал травматический пистолет и начал угрожать сотрудникам бара, которые нажали «тревожную» кнопку.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали агрессивного посетителя и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.