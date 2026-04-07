Не помыла и переела: девушка угодила в больницу после употребления 350 г орехов

Россиянка съела 350 г орехов и попала в больницу с интоксикацией

Девушка съела за 3 дня 350 г нежареных и непромытых орехов, после чего уехала с интоксикацией в больницу. Об этом россиянка рассказала в своем блоге.

Она уточнила, что купила бразильские орехи, кешью и фисташки. Также в эти три дня в рационе были яйца, сыр и масло. Получился перебор по жирам.

В итоге девушке за час стало плохо: поднялась температура, появилась рвота. Ее положили в больницу с отравлением.

Россиянка предупредила подписчиков, что орехи после покупки нужно мыть и прокаливать перед тем, как есть, ведь непонятно, в каком мешке они лежали, какими руками их брали. Также она напомнила, что норма орехов в день – 30-60 г, а бразильского ореха — не более 4 штук в день.

В свою очередь подписчики объяснили девушке, что в бразильском орехе и кешью содержится много селена, если их переесть, то можно получить отравление этим микроэлементом.

