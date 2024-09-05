«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в беседе с автором YouTube-канала Politeka.

Он привел в пример атаку на 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить».

«По итогам — половина раненых, половина двухсотых» — отметил представитель ВСУ.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Карловка в Донецкой Народной Республике.

При этом потери ВСУ составили до полутысячи человек при наступлении российских войск в этом районе.