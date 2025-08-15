сегодня в 13:15

Не менее 20 человек остаются под завалами после взрыва на заводе под Рязанью

В результате взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошло обрушение порохового цеха. Под завалами находятся не менее 20 человек, сообщает Mash .

На данный момент известно о пяти погибших и 20 пострадавших. Однако количество жертв трагедии может увеличиться, потому что доступ к людям, которые находятся под завалами, затруднен.

Взрыв прогремел в пороховом цеху предприятия около 10:00 15 августа. По предварительным данным, причина трагедии — нарушение техники безопасности.

В результате происшествия все здание порохового цеха было полностью уничтожено.