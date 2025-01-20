«Не было зажигалки»: россиянин прикурил от Вечного огня
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В городе Кириши Ленинградской области задержали 33-летнего местного жителя, который поджег сигарету от Вечного огня. Свой поступок нарушитель объяснил отсутствием зажигалки, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Злоумышленника заметили ночью 20 января у дома по проспекту Победы. Мужчину задержали по горячим следам. Нарушителя, прикурившего от военного памятника, доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.
Материалы дела переданы в следственные органы. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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