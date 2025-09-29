Названы травмы, которые студент нанес педагогам в техникуме Архангельска

Стали известны травмы, которые нанес 18-летний студент Артемий Корюков преподавателям во время кровавой резни в архангельском техникуме. За жизни учителей борются врачи, сообщает SHOT .

Корюков ворвался в кабинет русского языка и литературы и со спины нанес удар в шею завучу Ольге Ивановне, которая была его классным руководителем. Студент выбежал из класса и столкнулся с социальным педагогом Татьяной Винокуровой.

Женщина попыталась остановить парня, но то ударил ее ножом в грудь. Корюков выбежал на улицу, где его смогли обезоружить пятеро учеников. Обе женщины сейчас находятся в больнице.

Главную роль в задержании сыграл 16-летний Михаил Кустышев. Когда нападавший ранил преподавателя, Михаил, находившийся за первой партой, немедленно бросился в погоню.

Вместе с другими студентами они загнали нападавшего в угол. Кустышев нанес удар по лицу злоумышленника, после чего студенты смогли обезвредить и удерживать его до прибытия правоохранительных органов. Теперь юных героев хотят представить к награде.

Инцидент произошел 29 сентября. Отчисленный студент пришел в техникум с двумя ножами и принялся мстить, нанося удары педагогам. Он ранил троих человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.