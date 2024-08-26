Названа цель украинского дрона, который пытался атаковать Ярославскую область

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В понедельник в Ярославской области был сбит украинский БПЛА. Он пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

В результате падения украинского дрона пострадавших нет. Разрушения также отсутствуют.

На месте падения беспилотника работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников были повреждены дома в Саратове и Энгельсе. Из-за удара дрона по жилому комплексу «Волга Скай» пострадали четыре человека.