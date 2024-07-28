Названа цель, которую пытались атаковать дроны ВСУ под Нижним Новгородом

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«РВ»: дроны ВСУ пытались ударить по НПЗ в Нижегородской области

Дроны ВСУ в воскресенье утром попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области. Именно он был целью украинской армии, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Очевидцы услышали взрыв, однако пожара и сильной детонации не возникло. Вероятно, это были звуки работы ПВО.

Данных о происшествии на заводе в течение дня не было. Кроме того, все предприятия региона работают в штатном режиме.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 3 беспилотников ВСУ в небе над Нижегородской областью.