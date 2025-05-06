Названа причина взрыва в поселке Буланаш под Екатеринбургом

Прокуратура: взрыв под Екатеринбургом мог произойти из-за водонагревателя

Хлопок произошел в одной из квартир на третьем этаже дома по улице Строителей в пос. Буланаш Свердловской области. Предварительно, ЧП случилось из-за водонагревателя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате инцидента пострадала девушка 1996 года рождения, которая живет в соседней квартире.

Сейчас специалисты рассматривают разные версии случившегося, в том числе и неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. На месте ЧП работает и. о. Артемовского городского прокурора Максим Оленев.

В результате ЧП были повреждены внутренние стены двух квартир, окна и часть подъезда.