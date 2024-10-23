Названа кардинально новая версия задержания Гуфа в Апрелевке

Рэпер Алексей «Гуф» Долматов попал в полицейское отделение в Апрелевке прямо из бани. При этом адвокат артиста Сергей Жорин утверждает, что музыкант ни к кому не приставал, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Согласно новой версии, вечером 22 октября Гуф отдыхал в бане в Апрелевке. Рэп-исполнителю не понравилось, что администратор заведения начал снимать его на видео, после чего с оператором поругался уже знакомый Долматова. Последний ударил администратора в ухо и забрал его телефон.

После этого пострадавший вызвал полицейских, и всех участников событий увезли в полицию.

«При этом Гуф ни к кому не прикасался», — говорится в посте.

Более того, адвокат Жорин заявил, что Гуф не приставал к девушке. По словам юриста, мужчина с прямой трансляции Долматова из полицейского участка также не является братом девушки, который музыкант якобы оказывал вниамние.

Изначально поступала информация, что Гуфа задержали после драки с мужчиной. Утверждалось, что звезда экс-группы CENTR хотел познакомиться с девушкой, после чего она вызвала своего брата, и между мужчинами началась драка.