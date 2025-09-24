Назван мотив самоубийства экс-чиновника Росимущества Авакяна
Мотивом самоубийства Авакяна могло стать сотрудничество Армении со следствием
Стал известен возможный мотив самоубийства бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна. Его тело нашли в консульстве Армении, сообщает Baza.
Фигурант дела об уклонении от уплаты налогов на 4,2 млрд рублей Авакян покинул зал суда во время избрания меры пресечения и спрятался в консульстве Армении на Васильевском острове. Мужчина зашел в уборную, закрылся и долгое время сидел там.
Из-за случившегося работник консульства позвонил в МЧС РФ. Его сотрудники вскрыли дверь и нашли окровавленный труп Авакяна.
По предварительной информации, он совершил суицид. Причина поступка в том, что Армения согласилась сотрудничать со следствием.
