Назван мотив самоубийства экс-чиновника Росимущества Авакяна

Стал известен возможный мотив самоубийства бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна. Его тело нашли в консульстве Армении, сообщает Baza .

Фигурант дела об уклонении от уплаты налогов на 4,2 млрд рублей Авакян покинул зал суда во время избрания меры пресечения и спрятался в консульстве Армении на Васильевском острове. Мужчина зашел в уборную, закрылся и долгое время сидел там.

Из-за случившегося работник консульства позвонил в МЧС РФ. Его сотрудники вскрыли дверь и нашли окровавленный труп Авакяна.

По предварительной информации, он совершил суицид. Причина поступка в том, что Армения согласилась сотрудничать со следствием.

