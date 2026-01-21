Насиловал таксу пальцами: нижегородка порезала ножом сожителя-зоофила
«Поток»: нижегородка порезала ножом сожителя, изнасиловавшего таксу
В Нижнем Новгороде жители пожаловались зоозащитникам на непокойных соседей. Они рассказали, что извращенец насиловал таксу пальцами, сообщает «Поток».
Также нижегородцы подчеркнули, что мужчина постоянно устраивал драки и разборки с девушкой.
На месте группа зоозащитников нашла лежащего в подъезде мужчину с ножевым ранением. Его сожительница пояснила, что ей стало жалко собаку. Но, по словам нападавшей, претензий у жертвы к ней нет, а у нее самой к нему — есть.
Животное у странных хозяев забрали. Сейчас такса находится на передержке в надежных руках.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.