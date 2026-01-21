Насиловал таксу пальцами: нижегородка порезала ножом сожителя-зоофила

В Нижнем Новгороде жители пожаловались зоозащитникам на непокойных соседей. Они рассказали, что извращенец насиловал таксу пальцами, сообщает «Поток» .

Также нижегородцы подчеркнули, что мужчина постоянно устраивал драки и разборки с девушкой.

На месте группа зоозащитников нашла лежащего в подъезде мужчину с ножевым ранением. Его сожительница пояснила, что ей стало жалко собаку. Но, по словам нападавшей, претензий у жертвы к ней нет, а у нее самой к нему — есть.

Животное у странных хозяев забрали. Сейчас такса находится на передержке в надежных руках.

