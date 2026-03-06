Нашли в 40 км от пляжа: россиянин едва не погиб во время серфинга на Бали

Россиянин едва не утонул во время серфинга на Бали — от усталости он потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом море. Спасатели обнаружили 64-летнего мужчину в 40 км от берега, сообщает SHOT .

Юрий решил поплавать в одиночестве у побережья Нуса-Дуа. Спустя 2 часа мужчина не вернулся, и его близкие начали беспокоиться. Вскоре россиянина объявили пропавшим без вести. Однако вскоре туриста обнаружил местный рыбак.

По словам балийца, он вышел в открытый океан в районе пляжа Лебих и вдалеке заприметил доску для серфинга. Местный житель не поймал рыбу и решил прихватить доску, чтобы порадовать сына и не возвращаться домой с пустыми руками. Когда он подплыл ближе, то увидел изможденного Юрия. Рыбак позвал на помощь товарищей, и они вместе спасли туриста.

Спасенный россиянин рассказал, что во время серфинга его унесло мощным течением. Юрий пытался добраться до пляжа Нуса-Дуа, но безуспешно. В итоге мужчина настолько устал, что потерял сознание. Его доску унесло на 40 км от места, где он плавал изначально.

