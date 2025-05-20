Нашли труп мужчины, пропавшего с девушкой на прогулке на сапе во Владивостоке

Обнаружен труп 46-летнего Виктора. Он пропал, когда отправился со своей девушкой Еленой на прогулку на сапе во Владивостоке Приморского края, сообщает SHOT .

Тело мужчины нашли рядом с Низководным мостом. Его искали три дня.

Труп 35-летней спутницы Виктора, Елены, обнаружили 19 мая в водах Тавричанского лимана.

Пара отправилась кататься на сапе днем 18 мая. Путешествие началось с выхода на воду рядом со Второй речкой. Виктор и Елена собирались плыть по направлению к поселку Тавричанка. Но погода начала становиться хуже, и пара решила поплыть к населенному пункту Де-Фриз, он находился ближе. С того момента пара не контактировала со знакомыми и друзьями.