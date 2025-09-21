Насекомые съели труп немца после убийства пауком «черная вдова» в Германии

сегодня в 15:16

Немец погиб от укуса паука «черная вдова» и был съеден 200 насекомыми

Сотни насекомых-питомцев ели труп погибшего от укуса паука «черная вдова» немца в его квартире в Германии. Инцидент случился еще в 2004 году, но стало известно о нем только сейчас, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Mirror.

Марку Ф. было 30 лет в момент убийства. Соседи почувствовали странный трупный аромат, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители увидели картину не из приятных. Труп Марка Ф. оплели паутиной. Пауки находились почти везде. Кожу порвали ящерицы.

Марк Ф. погиб после того, как его «домашний питомец» паук вида «Черная вдова» укусил его. После убийства примерно 200 насекомых, проживавших в квартире, начали есть хозяина.

Домой Марк Ф. никого не приводил. В квартире, помимо жутких насекомых, жили удав, несколько змей, ядовитые южноамериканские лягушки и геккон.

Тарантул сплел плотные комки паутины с габаритами, как ласточкино гнездо, в углу потолка квартиры. Некоторые клетки и террариумы мужчина не закрывал.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.