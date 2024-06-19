Наружный лифт сорвался в доме в центре Москвы. Пострадал рабочий

сегодня в 12:10

Один человек пострадал при падении наружного лифта в доме в центре Москвы

Наружный лифт упал во время демонтажа в доме в Басманном районе столицы. Травмы получил один рабочий, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло в среду утром в жилом доме на Земляном Валу во время работ по замене лифтового оборудования.

В результате падения кабины лифта пострадал работник частной подрядной организации. Его доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. На месте работали медики и спасатели.