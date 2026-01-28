Нарушено кровоснабжение: россиянке могут отрезать ноги после неудачной липосакции

Жительница Краснодара может лишиться ног после процедуры по липосакции ягодиц, у нее нарушено кровоснабжение, сообщает Mash .

Женщина обратилась в клинику, так как хотела убрать жировые отложения с ягодиц. В 2021 году операция стоила 70 тыс. рублей. Через полгода результат «не уселся». Ягодицы у пациентки стали бесформенными, посинели из-за гематом, появились бугры и уплотнения.

В клинике, где делали операцию, признали ошибку и сначала согласились на повторную липосакцию. Но, когда врачи увидели осложнения, то отказались оперировать пациентку. Женщине компенсировали 300 тыс. рублей на липосакцию в другой клинике, специализирующейся на сложных случаях. Она подписала отказ от претензий.

Но другие врачи также не взялись за исправление предыдущей липосакции, так как кровоснабжение уже было серьезно нарушено.

Со слов адвоката пациентки, независимая экспертиза показала, что хирург повредил женщине кровеносную сетку. Это стало причиной некроза тканей и инфаркта тазобедренной кости.

Тогда пострадавшая отправилась в суд и потребовала от врачей 4,8 млн рублей — это потраченные на лечение деньги и моральная компенсация. Клиника обвинила пациентку в мошенничестве, потому что женщина подписала отказ от претензий и взяла предложенные деньги. Сама пострадавшая рискует остаться без ног, если лечение ей не поможет.

