Напавший на техникум в Архангельске репетировал атаку в Minecraft

Напавший на техникум в Архангельске Артемий Корюков в 2024 году снимал видео из игры Minecraft. Там он зашел в визуально похожее на учебное учреждение здание с автоматом и устроил расстрел проходящих мимо игроков, сообщает Mash .

Происходящее на экране напоминало скулшутинг. Корюков в игре вошел в здание и начал стрелять из автомата во всех, кого видел. По словам одногруппников парня, у него были плохие оценки. Молодого человека отчислили после летней сессии.

Корюков обманывал родителей и говорил, что идет учиться, а на самом деле ездил в город и гулял там. Однажды парень исчез на три недели. После этого преподаватели потребовали у него отчислиться.

Молодой человек признавался подруге, что поступать никуда не планировал. Однако на этом настояли родители. Его отец руководит спортивно-техническим клубом. Мать не знала о намерениях парня. Ее допрашивают. Женщина сказала, что не знает, откуда у сына нож. Он не был взят из дома.

Однокурсники издевались над студентом из-за недавнего случая. В туалете курили несколько человек. Парень сдал их преподавателю. Педагоги рассказали, кто совершил такой поступок. В результате Корюкова начали булить.

Родные отметили, что Артемий замкнутый и ранимый. У него почти не было друзей. Он много играл в компьютер и, в частности, в Minecraft.

Утром 29 сентября студент ворвался в здание техникума в Архангельске с двумя ножами. Он ранил троих человек.

