Напавший на полицейского скончался при транспортировке в больницу

В Дагестане неизвестный напал на полицейского с ножом

В Дербентском районе республики Дагестан произошел инцидент с нападением на сотрудника правоохранительных органов, сообщает «КоммерсантЪ» .

Неизвестный мужчина атаковал полицейского с холодным оружием на контрольно-пропускном пункте «Джемикентский». В ответ стражи порядка применили огнестрельное оружие, в результате чего нападавший получил смертельное ранение.



По предварительной информации, 33-летний злоумышленник, не имевший судимости и не состоявший на учете, умер по пути в больницу. Среди сотрудников полиции пострадавших нет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.