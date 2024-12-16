Нападающий московского «Локомотива» оправдался за фото с 11 убитыми зайцами
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал снимок, на котором он позирует с 11 убитыми зайцами. По словам спортсмена, он не понимает всеобщей критики, потому что занимается охотой легально, сообщает Mash.
Воробьев рассказал, что охотится уже шесть лет. Спортсмен признался, что не понимает, почему многих пользователей Сети так сильно взбудоражил его снимок с 11 убитыми зайцами.
27-летний футболист отметил, что его стали обвинять в живодерстве, треш-контенте, а также в жестоком обращении с животными. Воробьев считает, что критикуют его те самые люди, которые сами каждый день едят мясо.
Футболист также отметил, что охотился легально, в специально отведенной зоне. Между тем скандальный снимок он все же удалил.
Воробьев начал играть за «Локомотив» летом текущего года. За это время он успел забить пять голов.