Нападающий московского «Локомотива» оправдался за фото с 11 убитыми зайцами

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал снимок, на котором он позирует с 11 убитыми зайцами. По словам спортсмена, он не понимает всеобщей критики, потому что занимается охотой легально, сообщает Mash .

Воробьев рассказал, что охотится уже шесть лет. Спортсмен признался, что не понимает, почему многих пользователей Сети так сильно взбудоражил его снимок с 11 убитыми зайцами.

27-летний футболист отметил, что его стали обвинять в живодерстве, треш-контенте, а также в жестоком обращении с животными. Воробьев считает, что критикуют его те самые люди, которые сами каждый день едят мясо.

Футболист также отметил, что охотился легально, в специально отведенной зоне. Между тем скандальный снимок он все же удалил.

Воробьев начал играть за «Локомотив» летом текущего года. За это время он успел забить пять голов.