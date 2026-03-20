«Нанес 24 удара и глумился»: мужчина снял убийство и отправил девушке

Житель Забайкалья записал на видео получасовое убийство, затем переслал запись девушке, которую ревновал. Злоумышленник нанес жертве 24 ножевых ранения, в том числе в область лица и шеи, сообщает «Информ Полис | Новости Бурятии» .

В мае 2025 года 34-летний ранее судимый мужчина распивал спиртное с новым знакомым. Внезапно он безосновательно заподозрил свою знакомую в связи с собутыльником. Поддавшись порыву ревности, он нанес мужчине 24 ножевых ранения в области головы, лица, шеи, туловища и конечностей.

Весь процесс, длившийся более получаса, он фиксировал на камеру мобильного телефона. На записи он позировал рядом с умирающим мужчиной, продолжал его истязать и глумился над жертвой. Затем это видео было отправлено той самой девушке.

Как сообщает прокуратура Забайкальского края, в ходе следствия подсудимый признал факт убийства, однако отверг обвинение в совершении преступления с особой жестокостью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.

