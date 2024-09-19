Накрытую в Подмосковье нарколабораторию финансировали с Украины

Подпольную лабораторию по производству и сбыту метадона, которую накрыли на территории Подмосковья, финансировали с Украины, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Фура из Казахстана перевозила запрещенные вещества в один из столичных логистических центов. Затем бочки с белым порошком доставлялись в деревню Алферово, где груз получал 34-летний гражданин РФ.

При обыске арендованного частного дома, в котором устроили нарколабораторию, обнаружили и изъяли порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки и трубки. Мужчина получал деньги с территории Украины и варил метадон, передавая готовый наркотик сообщникам. Партию дробили на закладки и сбывали в парках Московского региона.

Всего силовики изъяли 103 кг прекурсоров, их хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого превышает 400 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Задержанному члену ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы.