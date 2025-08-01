Найденный мертвым актер Глотов не общался с родными и работал водителем

Актер Максим Глотов, чье тело было найдено в квартире в Москве, уже несколько лет не снимался в кино и работал в совершенно другой сфере. Он также не общался с родными, сообщает SHOT .

Известно, что мужчина долгое время жил в квартире в районе Патриарших прудов. Однако несколько лет назад он приобрел комнату на улице Вучетича и перебрался туда.

Глотов появлялся на экранах в таких фильмах и сериалах, как «Содержанки», «Раневская», «Душегубы» и т. д. Однако с 2023 года он не снимался в кино. В последнее время он работал водителем.

Родные мужчины живут в Одессе. Он не общался с ними уже несколько месяцев.

1 августа тело Глотова было обнаружено в квартире в Москве. Обстоятельства его смерти не раскрываются. Актеру было 60 лет.