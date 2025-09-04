Наехавший на толпу в Берлине водитель мог находиться под воздействием наркотиков

Водитель, протаранивший группу людей в немецком Берлине, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Это проверяют полицейские, сообщает ТАСС .

Представитель полиции Флориан Нат рассказал, что ДТП устроил 20-летний парень. По данным следствия, он проехал на «красный» сигнал светофора, а на повороте въехал в толпу людей, среди которых были дети.

Пострадали три ребенка в возрасте 7-8 лет. Также сильные травмы получила их воспитательница. Ее доставили в больницу.

ДТП произошло на улице Зеештрассе в берлинском районе Веддинг. Также полиция выдвинула версию о теракте или умышленном наезде.