Над Железногорском Курской области прогремели взрывы

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По словам очевидцев, взрывы над городом еще продолжаются. Местные жители слышали от 6 до 9 взрывов.

В небе над городом видны яркие вспышки.

Информации о пострадавших не поступало.

Также Mash сообщается, что дроны летали низко в Дмитровском районе.

Ранее политолог Вадим Сипров рассказал, почему ВСУ продолжают попытки прорваться в Курской области. Уйти из региона украинские боевики не могут из политических соображений — хозяева на Западе не разрешат им этого сделать.