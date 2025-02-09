Над Железногорском Курской области прогремели взрывы
Над Железногорском Курской области прогремели минимум 6 взрывов. Сработала система ПВО, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, взрывы над городом еще продолжаются. Местные жители слышали от 6 до 9 взрывов.
В небе над городом видны яркие вспышки.
Информации о пострадавших не поступало.
Также Mash сообщается, что дроны летали низко в Дмитровском районе.
Ранее политолог Вадим Сипров рассказал, почему ВСУ продолжают попытки прорваться в Курской области. Уйти из региона украинские боевики не могут из политических соображений — хозяева на Западе не разрешат им этого сделать.