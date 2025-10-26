Над южной частью Луганска силы ПВО сбили 3 БПЛА самолетного типа

сегодня в 23:18

Средства противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА в небе над Луганском, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

«Над южной частью Луганска сбили 3 вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что врачи не смогли спасти жителя Луганска, пнувшего колонку, откуда звучала песня украинской группы «Океан Эльзы». Взрывом ему оторвало ногу, а впоследствии он скончался.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.