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Над Белгородом и Белгородским районом уничтожили несколько воздушных целей

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В Белгороде повреждений домовладений не зафиксировали. По словам Гладкова, в городе осколком пробило багажник машины. ⠀

В Белгородском районе в селе Севрюково различные повреждения нашли в пяти частных жилых домовладениях. Также повреждения получила линия электропередачи. В поселке Майский в одном домовладении поврежден отлив и посечена машина.

Все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.

Ранее серия взрывов прогремела в Белгороде.