Началась пневмония: капуста едва не убила бабушку в Подмосковье

В Подмосковье пенсионерка съела капусту и едва не умерла от пневмонии

В Московской области 72-летняя пенсионерка попала в больницу из-за того, что подавилась капустой. По словам пожилой пациентки, сперва она смогла откашляться и думала, что все в порядке, но спустя три дня ее состояние резко ухудшилось, сообщило издание «Осторожно, Москва» .

Оказалось, что пенсионерка не смогла полностью откашляться, когда подавилась кусочком овоща. Уже на обследовании врачи поняли, что состояние гражданки ухудшилось из-за инородного тела в правом бронхе — туда попала капуста. Вследствие этого у женщины произошел спад нижних долей правого легкого, из-за чего началась пневмония.

Красногорские врачи помогли пенсионерке, после чего ей стало лучше. Ее уже выписали на амбулаторное лечение.

