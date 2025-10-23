Началась пневмония: капуста едва не убила бабушку в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
В Московской области 72-летняя пенсионерка попала в больницу из-за того, что подавилась капустой. По словам пожилой пациентки, сперва она смогла откашляться и думала, что все в порядке, но спустя три дня ее состояние резко ухудшилось, сообщило издание «Осторожно, Москва».
Оказалось, что пенсионерка не смогла полностью откашляться, когда подавилась кусочком овоща. Уже на обследовании врачи поняли, что состояние гражданки ухудшилось из-за инородного тела в правом бронхе — туда попала капуста. Вследствие этого у женщины произошел спад нижних долей правого легкого, из-за чего началась пневмония.
Красногорские врачи помогли пенсионерке, после чего ей стало лучше. Ее уже выписали на амбулаторное лечение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.