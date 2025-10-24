Начал синеть: в Екатеринбурге малыш подавился супом и перестал дышать

Двухлетний ребенок из Екатеринбурга подавился супом и едва не умер

Двухлетний Макар из Екатеринбурга почти две недели пролежал на ИВЛ после того, как подавился супом, а затем прошел длительное лечение. Во время приема пищи он едва не задохнулся и начал синеть, сообщает E1.RU .

Комок пищи попал в легкие и бронхи мальчика. Он уже не мог дышать, потому родители экстренно вызвали медиков. Малыша госпитализировали в детскую областную больницу.

Врачи в кратчайшие сроки освободили дыхательные пути Макара от пищи и восстановили их проходимость. Малыша подключили к аппарату ИВЛ. Он пролежал на нем 12 дней. Ребенок прошел лечение, его выписали.

Однако спустя месяц выяснилось, что у Макара двухстороннее поражение легких. Его поместили в инфекционное отделение. Мальчик не мог восстановиться, его организм ослаб. Было принято решение отправить ребенка на лечение в Москву.

Состояние Макара было тяжелым, но стабильным. Его успешно транспортировали, после чего столичные врачи приступили к лечению. Мальчику поставили диагноз — пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами. Сейчас ребенок в порядке, но продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее в Подмосковье 72-летняя пенсионерка была госпитализирована в больницу из-за того, что подавилась капустой. Пища попала в бронхи женщины, а затем началась пневмония.

