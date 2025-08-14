Набросилась из рюкзака: кобра укусила 28-летнюю девушку в подмосковном парке

Девушка попала в больницу после укуса кобры в подмосковном парке

Девушка проводила время в парке в компании друзей. В какой-то момент она открыла свой рюкзак, и оттуда на нее неожиданно набросилась кобра. Как она туда попала, пострадавшая не знает, но предполагает, что змея могла заползти во время прогулки по лесополосе парка.

После укуса за руку кобра скрылась в траве. Друзья вызвали скорую помощь, и пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр имени Склифосовского.

«Сразу после поступления пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. Далее начали комплексную терапию, включающую плазмообмен, чтобы удалить из плазмы крови девушки вредные вещества яда кобры, дезинтоксикацию и удаление некротических тканей из раны руки», — рассказали медики.

После того, как состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели в гнойное отделение больницы имени Баумана. В результате укуса у нее развилась флегмона (острое гнойное воспаление мягких тканей) правой кисти. Девушке провели еще одну операцию и назначили комплексную интенсивную терапию.

Спустя два дня ее состояние стабилизировалось, воспаление ушло и девушку выписали домой.