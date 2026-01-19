На внешней стороне МКАД произошло ДТП

Происшествия

На внешней стороне 20 километра МКАД (в районе съезда № 20) произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее электробус и легковая машина столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Травмы получили два человека.

