На внешней стороне МКАД произошло ДТП
На внешней стороне 20 километра МКАД (в районе съезда № 20) произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее электробус и легковая машина столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Травмы получили два человека.
