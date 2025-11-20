сегодня в 03:17

На Урале задержали десять поездов после возгорания вагонов

На перегоне Шамары — Кордон на границе Свердловской области и Пермского края задержали 10 поездов, сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании.

Отмечается, что движение поездов на перегоне Шамары-Кордон организованно измененным маршрутом.

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно.

Инцидент случился вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон. Там произошло возгорание двух вагонов-цистерн с мазутом в хвосте грузового состава. Движение на участке было приостановлено.

На опубликованных видео несколько цистерн горят на путях. Еще несколько штук вылетели в кювет.

