На Урале отцу троих погибших детей на пожаре грозит срок

Отца большого семейства, потерявшего в страшном пожаре троих малолетних детей, обвинили в их гибели. Трагический инцидент произошел в поселке Логиново, под Екатеринбургом, в ночь на 5 сентября, сообщает E1.RU .

По данным следствия, возгорание в частном доме началось в ванной комнате и полностью уничтожило здание. В момент трагедии в доме находились супруги Анна и Анатолий, а также семеро их детей. Трое из них в итоге погибли.

Прокуратура Свердловской области сообщила, что Анатолию предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Согласно материалам дела, причиной возникновения пожара стал перегрев электропроводки, установленной в доме самим отцом семейства. Теперь ему может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.

По информации следствия, обвиняемый на территории дачного товарищества «Златобор» в Белоярском районе, принадлежащей его жене, собственными силами построил жилой дом и, не обладая необходимыми знаниями и квалификацией, провел монтаж электрической сети.

Установленная им проводка в санузле функционировала в неисправном состоянии, однако мужчина не принял мер для выявления причин поломки и продолжил ее использование. Кроме того, он пренебрег требованиями пожарной безопасности. В результате этих нарушений в конструкции произошло тепловое воздействие электрического тока, что спровоцировало возгорание и пожар в доме.

В результате пожара погибли двое мальчиков, пяти и 11 лет, и семилетняя девочка. Четверых детей, возрастом полтора, девять, 12 и 14 лет, удалось спасти. В ту трагическую ночь Анатолий вынес из горящего дома всех, кто находился на первом этаже.

Мужчина признал свою вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело передано на рассмотрение в Белоярский районный суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.