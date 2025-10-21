На трусах ребенка нашли сперму: под Тюменью девочку могла изнасиловать собака

В Тюменской области приемных отца и брата девочки приговорили к 19 годам строгого режима по обвинению в изнасиловании. При этом защита утверждает, что у ребенка был половой контакт с собакой, но суд посчитал ДНК-экспертизу несущественным доказательством, сообщает 72.ru .

Марина и Александр И. провели всю свою жизнь в небольшом поселке, расположенном в трех часах езды от Тюмени. Супруги работали в пожарной охране, а в свободное время занимались крупным хозяйством и своей автомастерской.

У семьи трое детей — два сына и дочь. К 2017 году дети выросли, и Марина захотела взять из детдома девочку. Вскоре Марине и Александру предложили забрать маленькую девочку и двух ее братьев, так как детей разлучать нельзя. Семейная пара решила забрать их. Поначалу было непросто, так как дети даже не умели чистить зубы, но со временем жизнь наладилась.

О семье писали в местных СМИ и ставили ее в пример. Дети социализировались и стали нормально учиться. Однако о семье вновь заговорили в 2022 году, когда приемного отца и старшего сына обвинили в изнасиловании девочки.

В момент инцидента в доме находились Александр, старший родной сын Денис и приемный сын Андрей. По версии членов семьи, мужчина зашел на кухню налить чай и увидел через окно шокирующую картину: Лена стояла на четвереньках перед собакой. Мужчина в ужасе забрал девочку и отвел в дом.

Когда Марина и остальные члены семьи вернулись домой, супруг сразу же поделился с ней произошедшим. Испугавшись заражения, Марина сообщила о случившемся в опеку и повезла ребенка в больницу.

В больнице маленькая Лена рассказала, что посмотрела порновидео с девочкой в школе, после чего «просто решила попробовать». На следующий день детей отвезли в центр реабилитации несовершеннолетних в соседнем селе, чтобы взять смывы и анализы. Вечером домой наведались следователи. Вскоре органы опеки забрали родных братьев Лены и запретили общаться с семьей.

Марина рассказала, что во время допроса Лены и ее 16-летнего брата Андрея, который в день происшествия находился дома, следователи склоняли детей оговорить Александра и Дениса. На девочку оказали давление и она выполнила просьбу сотрудников СК, чтобы «вернуться домой».

Согласно материалам СК, мужчины заманили девочку в комнату на втором этаже, где совершили над ней сексуальное насилие. Экспертиза ранее обнаружила на ее белье следы спермы животного. Однако следователи заявили, что Александр и Денис изнасиловали Лену после собаки.

На белье девочки нашли биологический материал животного и сперму родного брата Андрея. Она якобы попала на белье через грязные вещи парня. Вторая экспертиза нашла следы нескольких членов семьи на нижнем белье отца. По словам Марины, вещи она достала из корзины с грязным бельем.