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На трассе «Лена» в Амурской области введен режим ЧС из-за провала

В Тындинском округе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации после серьезного повреждения федеральной трассы А-360 «Лена», сообщила глава округа Тамара Лысакова .

На участке дороги в районе реки Ольдогой произошло обрушение полотна, в результате чего образовался провал шириной около трех метров и глубиной более метра.

В настоящее время движение по трассе полностью перекрыто. Минтранс РФ призвал водителей воздержаться от поездок по этому маршруту и рассмотреть альтернативные варианты, включая железнодорожный и авиатранспорт.

На место происшествия уже направлена спецтехника для ликвидации последствий ЧП. Тындинская прокуратура начала проверку для установления причин аварии.

Власти округа обещают принять все необходимые меры для скорейшего восстановления дорожного покрытия и возобновления движения.

Этот инцидент может серьезно осложнить транспортное сообщение в регионе, особенно для грузовых перевозок. Трасса «Лена» является важной артерией, связывающей Якутию с другими регионами России.



