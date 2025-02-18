На танкере у побережья Савоны произошли два взрыва
На танкере Seajewel в порту итальянского города Савона произошли два взрыва, сообщает РИА Новости.
Как пишет газета Fatto Quotidiano, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне.
По данным газеты Corriere della Sera, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти.
Как сообщает Fatto, «по некоторым свидетельствам», на обшивке корабля обнаружена пробоина со следами металла, вогнутого внутрь корпуса.
Утечек нефти не зафиксировано. О пострадавших не сообщается.
Ранее танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленинградской области ночью 9 февраля. Всем членам экипажа удалось эвакуироваться, пострадавших нет.
Вечером 8 февраля другой сухогруз получил пробоину и застрял в Невельском районе Сахалина. Ситуация осложняется тем, что из-за непогоды водолазы не могут обследовать судно на предмет утечек.