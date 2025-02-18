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На танкере у побережья Савоны произошли два взрыва

На танкере Seajewel в порту итальянского города Савона произошли два взрыва, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Fatto Quotidiano, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне.

По данным газеты Corriere della Sera, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти.

Как сообщает Fatto, «по некоторым свидетельствам», на обшивке корабля обнаружена пробоина со следами металла, вогнутого внутрь корпуса.

Утечек нефти не зафиксировано. О пострадавших не сообщается.

Ранее танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленинградской области ночью 9 февраля. Всем членам экипажа удалось эвакуироваться, пострадавших нет.

Вечером 8 февраля другой сухогруз получил пробоину и застрял в Невельском районе Сахалина. Ситуация осложняется тем, что из-за непогоды водолазы не могут обследовать судно на предмет утечек.