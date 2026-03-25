На Ставрополье подросток на легковушке столкнулся с поездом
Подросток спровоцировал аварию с грузовым составом на Ставрополье. Он госпитализирован, сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло на железнодорожном переезде в Буденновском округе.
Отмечается, что 17-летний подросток сел за руль машины родителей и поехал через железнодорожный переезд. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора, произошло касательное столкновение с грузовым составом.
В результате аварии подросток получил травмы. Его госпитализировали в больницу города Буденновска. Установлено, что у него нет водительских прав.
Обстоятельство произошедшего устанавливаются.
