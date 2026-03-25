На Ставрополье подросток на легковушке столкнулся с поездом

Подросток спровоцировал аварию с грузовым составом на Ставрополье. Он госпитализирован, сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в Буденновском округе.

Отмечается, что 17-летний подросток сел за руль машины родителей и поехал через железнодорожный переезд. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора, произошло касательное столкновение с грузовым составом.

В результате аварии подросток получил травмы. Его госпитализировали в больницу города Буденновска. Установлено, что у него нет водительских прав.

Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

