сегодня в 04:59

На Шри-Ланке школьный автобус попал в аварию

В Западной провинции Шри-Ланки произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии пострадали 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mirror.

ДТП произошло в Рагаме (город в Западной провинции Шри-Ланки). По данным полиции, 9 детей и трое взрослых получили травмы.

По предварительной информации, в момент аварии в салоне автобуса находились около 20 детей, несколько учителей и родителей. Пострадавшие госпитализированы. Причина аварии устанавливается.

