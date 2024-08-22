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На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись три автомобиля

В ночь на 22 августа на шоссе Энтузиастов в Москве произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В районе дома 66/1 столкнулись три автомобиля. На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено и попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе в районе дома № 152 корпус 11 столкнулись сразу четыре автомобиля, из-за этого образовался затор на протяжении 4,5 километра.