На сгорающем в Ленобласти заводе лежит 500 тонн легковоспламеняющихся жидкостей

Внутри завода красок «Пигмент» в поселке Янино-1 Ленинградской области, который охвачен пожаром, находится 500 тонн легковоспламеняющихся жидкостей. Возгоранию присвоен второй ранг, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Леноблпожспас.

Пожар произошел на улице Шоссейная. Огонь уже распространился на два складских помещения, где занимались переливом химии, и может перекинуться еще на два ангара.

На месте ЧП также сгорели пять автомобилей. Над ликвидацией огня работают семь единиц спасательной техники.

Компания «Пигмент» производит краски, лаки, мастики, материалы для нанесения покрытий и прочее. Оборот организации за 2024 год составил около 955 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей, сообщили журналисты со ссылкой на финансовую отчетность.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара на заводе красок в Ленобласти. По словам очевидцев, дым от возгорания растягивался на километры.