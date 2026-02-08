На севере Сахалина зафиксировано землетрясение

сегодня в 04:57

В Охинском районе на севере Сахалина произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Эпицентр располагался в 42 км юго-западнее села Москальво Охинского района. Магнитуда составила 4,4, глубина — 13 км.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что землетрясение, зарегистрированное 2 февраля близ крымского побережья, не причинит ощутимого вреда экосистеме Азовского моря.

