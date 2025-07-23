На севере Москвы произошел взрыв газа из баллонов
Вечером 23 июля на севере Москвы произошел взрыв газовых баллонов и сильный пожар, сообщает SHOT.
В результате происшествия пострадал один человек, у него 15% ожогов тела.
По словам, жителей Беломорской улицы несколько часов была слышна серия взрывов со стороны многоэтажного дома, после чего из квартиры на 7-м этаже повалил густой дым и появились языки пламени.
По предварительной информации, взорвались газовые баллоны для плиты на кухне у 57-летнего жителя дома. При этом взрывной волной выбило окна. Предположительно, квартира жильца была отключена от электричества и газа из-за долгов.
Владельца квартиры госпитализировали с 15% ожогами тела.
Ранее х лопок газовоздушной смеси случился в среду утром в многоквартирном доме в поселке Красный Яр.