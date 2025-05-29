На сайте с кастингами нашли профиль убийцы ветерана СВО Гурциева

У убийцы ветерана СВО в Ставрополе есть профиль на сайте с кастингами

У Никиты П., устроившего взрыв в Ставрополе, в котором погиб участник СВО и первый заместитель главы города Заур Гурциев, имеется аккаунт на сайте с кастингами, сообщает Газета.ru .

В анкете 29-летнего мужчины указано, что он проживает в Ставрополе, его вес составляет 75 кг, а рост — 180 см. У него темные волосы, короткая стрижка и голубые глаза.

В разделе «О себе» мужчина написал, что он «трудоголик, целеустремленный, ответственный». Несмотря на отсутствие опыта работы, он отметил свою способность к быстрому обучению. Также из профиля следует, что загранпаспорт у него отсутствует.

Происшествие, в результате которого погиб ветеран, случилось поздно вечером 28 мая во дворе жилого дома в Ставрополе. Мужчина взорвал гранату, вследствие чего пострадали оказавшиеся рядом люди. 29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших является ветеран СВО Заур Гурциев.

Кроме того, выяснилось, что он находился в списке целей украинских спецслужб.