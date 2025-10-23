На предприятии в Копейске ликвидировали открытое горение на месте пожара
На месте пожара на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, ликвидировали открытое горение, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
«На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка», — отметил он.
Отмечается, что работы по разбору завалов продолжатся.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщил, что в очаге возгорания на предприятии в челябинском Копейске произошел еще один взрыв.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.