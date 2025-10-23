На предприятии в Копейске ликвидировали открытое горение на месте пожара Происшествия сегодня в 02:50

На месте пожара на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, ликвидировали открытое горение, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram-канале.