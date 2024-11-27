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Развожаев: предположительно, на подлете к Севастополю сбили 2 ракеты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что российские военные отразили атаку армии Украины на город. По словам градоначальника, над морем в районе Северной стороны Севастополя сбили, предположительно, две украинские ракеты.

В ходе вражеской атаки гражданские объекты Севастополя повреждений не получили, заявил Развожаев со ссылкой на городскую спасательную службу.

«Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты 2 ракеты над акваторией в районе Северной стороны», — написал губернатор.

По словам Развожаева, после этого ракетную опасность в Севастополе отменили.

Глава Севастополя добавил, что ранее 5 украинских дронов, летевших в сторону города, также сбили на территорией Черного моря.