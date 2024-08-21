На парковке Солнцевского проспекта в Москве загорелся автомобиль

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МК: машина и стройматериалы горят на парковке Солнцевского проспекта в Москве

Машина загорелась на парковке на столичном Солнцевском проспекте. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Помимо автомобиля, по словам очевидцев, горят строительные материалы. На видео от объекта идет черный дом.

Также сообщается, что дым настолько густой, что заметен даже из подмосковного Одинцова.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в центре Москвы. По предварительным данным, он начался после хлопка.